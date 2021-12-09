إدارة وفاق سطيف تنظم حملة تلقيح لفائدة أنصار الفريق

نظمت إدارة فريق وفاق سطيف، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، لفادئدة أنصارها، من أجل تمكينهم من التواجد بمدرجات الملعب.

ونشر إدارة النادي السطايفي، بيان عبر الحساب الرسمي للفريق، دعت من خلاله أنصارها للتلقيح ضد فيروس كورونا.

كما تم مباشرة هذه العملية، صبيحة اليوم الخميس، على اسلاعة التاسعة صباحا بملعب “8 ماي 1945″، وستستمر إلى غاية السادسة مساء.

ويأتي هذا سعيا من إدارة وفاق سطيف، للسماح لأنصارها بحضور مباريات الفريق، وتقديم الدعم اللازم لرفقاء جابو.

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