إدارة وفاق سطيف تهنئ الأهلي المصري

وجهت إدارة نادي وفاق سطيف، تهانيها لفريق الأهلي المصري، نظير تتويج هذا الأخير بلقب رابطة أبطال إفريقيا.

ونشرت إدارة النادي السطايفي، اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية، رسالة تهنئة، لنظيرتها من الأهلي المصري.

كما أرفق مسؤولي الوفاق تهانيهم لنادي الأهلي المصري، بصورة، تجمع شعار الناديين، تعبيرا عن العلاقة الوطيدة التي تربطهما.

يذكر أن نادي الأهلي المصري، توج امس الأحد، بلقب رابطة أبطال إفريقيا، على حساب نادي الوداد البيضاوي.