إدارة وفاق سطيف تهنئ فريق اتحاد العاصمة

وجّهت إدارة نادي وفاق سطيف، رسالة تهنئة، لفريق اتحاد العاصمة، عقب تتويجهم أمس الخميس، بلقب كأس الجزائر 2026.

ونشرت إدارة نادي وفاق سطيف، رسالة عبر الصفحة الرسمية للفريق، أبدت من خلالها تهانيها لفريق اتحاد العاصمة.

كما أبدى مسؤولي النادي السطايفي، تمنياتهم لأبناء “سوسطارة”، حظا موفقا في باقي مشواره الكروي.

يذكر أن اتحاد العاصمة، توج أمس الخميس، بلقب كأس الجمهورية 2026، بعد فوزه في مباراة النهائي، بثنائية مقابل هدف واحد، على حساب شاب بلوزداد.