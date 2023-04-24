إدارة وفاق سطيف تهنئ نظيرتها من الاهلي المصري

وجهت إدارة وفاق سطيف، اليوم الإثنين، رسالة تهنأة لنظرائهم من نادي الأهلي المصري، لاحتفالهم بمناسبة خاصة.

ونشرت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للنادي تهئة، بمناسبة احتفال الأهلي المصري، بذكرى تأسيس النادي.

كما كتبت إدارة الوفاق، في رسالتها “يتقدم نادي وفاق سطيف بخالص التهاني للنادي الأهلي المصري الشقيق بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ166”.

وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي وفاق سطيف، لتؤكد العلاقة الوطيدة التي تربصطها بنظرائها من الأهلي المصري.