إدارة وفاق سطيف توافق على رحيل بيرة

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، أنها تلقت استقالة المناجير التقني الرياضي العام للنادي. عبد الكريم بيرة، مبررا قراره بظروف شخصية.

وحسب ما ورد في بيان إدارة النادي، فقد تم قبول استقالة بيرة من منصبه مناجيراً عاماً.

وتقدمت إدارة الشركة بالشكر للمناجير المستقيل، عبد الكريم بيرة، نظير ما قدمه للنادي طيلة الفترة التي تولى فيها منصبه.

كما أحاطت إدارة الشركة علم أنصار الفريق، عزمها على إجراء تغييرات على المستويين الإداري والتنظيمى. لإعطاء نفس جديد للفريق حتى يتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية في ظروف أفضل.

ودعت إدارة الشركة “الأنصار الأوفياء للالتفاف بقوة حول الفريق خصوصا في مثل هذه الأوقات المهمة التي تتطلب تجند الجميع من أجل مساعدة وفاق سطيف على تحقيق أهدافه المسطرة”.