إدارة وفاق سطيف توجه رسالة تقدير وعرفان لنظيرتها من النادي الإفريقي

أبدت إدارة نادي وفاق سطيف، امتنانها الكبير لنظيرتها من النادي الإفريقي التونسي، عقب اللقاء الودي الأخير الذي جمع الفريقين.

ونشرت إدارة الوفاق، رسالة عبر صفحتها الرسمية على “فاي سبوك”، أشادة من خلالها بحفاوة الاستقبال، و كرم الضيافة الذي حظيت به من مسؤولي النادي الإفريقي.

كما ثمّن مسؤولو النادي السطايفي، الروح الرياضية العالية التي طبعت المباراة الودية التحضيرية التي جمعت الفريقين.

وفي ختام رسالتها، أبدت إدارة وفاق سطيف، تمنياتها بالتوفيق والازدهار للنادي الإفريقي التونسي، كما عبرت عن رغبتها في تقوية روابط الأخوة، وتبادل الأفكار في المجال الكروي مستقبلاً.