إدارة وفاق سطيف توجه رسالة شكر لوالي الولاية ومدير الشباب والرياضة

وجهت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الخمس، رسالة شكر وعرفان، لوالي الولاية أمين درامشي، ومدير الشباب والرياضة جمال زبدي.

ونشرت إدارة الوفاق رسالة عبر صفحتها الرسمية، ثمنت من خلال مساهمة الوالي، ومدير الشباب والرياضة، في اتمام تنازل أعضاء الفريق عن أسهمهم لشركة “سونلغاز”.

كما يأتي هذا عقب توقيع ثمانية أعضاء مساهمين في الفريق، اليوم الخميس، على وثيقة تنازاهم عن أسهمهم لصالح شركة سونلغاز.

كما اضافت إدارة الوفاق، بان ممثل سونلغاز، نبيل قواسيمة، أكد بان الوثيقة التي أمضى عليها الأعضاء المساهمين اليوم الخميس، هي نفسها التي عرضت عليهم من قبل إدارة النادي.