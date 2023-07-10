إدارة وفاق سطيف تودع شكوى قضائية ضد مدربها الأسبق زكرينيو

أودعت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الإثنين، شكوى قضائية ضد المدرب الأسبق للفريق نور الدين زكري.

ونشرت إدارة الوفاق، بيان غبر صفحتها الرسمية، أكدت ايداعها شكوى قضائية ضد المدرب بور الدين زكري، من طرف رئيس مجلس الإدالرة عبد الحكيم سرار.

كما أوضحت بأن هذه الشكوى تأتي عقب التصريحات الإعلامية المغلوطة التي تمس سمعة وشرف النادي، ورئيس محلس الإدارة دون أدلة دامغة.

واعتبر مسؤولي النادي السيطايفي بان الغرض من هذه التصريحات هو ضرب استقرار الفريق، وإثارة الشبهات حوله.

من جهة أخرى اوضحت إدارة الوفاق، بأن المبارة التي تحدث عنها المدرب زكري، فاز بها الفريق امام مولودية الجزائر بهدفين لهدف، قبل هزيمتهم في تلمسان، لتتوج المولودية بلقب البطولة.