إدارة “وفاق سطيف” توقف “فرحاني” عن التدريبات !!

أوقفت إدارة فريق وفاق سطيف الظهير الأيسر “هواري فرحاني”عن التدريبات إلى إشعار آخر لأسباب صحية.

ونشرت الإدارة السطايفية بيان صحفي توضيحي عن قضية اللاعب هواري فرحاني أمسية اليوم الثلاثاء جاء فيه.

“بعد الفحوص الأولية التي أجراها اللاعب هواري فرحاني في إطار تكوين الملف الطبي “PCMA” المطلوب من كل لاعب قصد إيداعه على مستوى الفاف قبل بداية البطولة”.

“وبعد فحص نتائجه من قبل أطباء مختصين على مستوى الإتحادية تبين أن هناك حاجة لإجراء فحوصات تكميلية معمقة على مستوى مصحة عالية التخصص بالعاصمة”.

وجاء في البيان أيضا:”من باب الإحتياط و حفاظا على صحة اللاعب قرر الجهاز الطبي للوفاق توقيف اللاعب هواري فرحاني من التدرب إلى غاية إجراءه الكشف عالي التخصص”.