إدارة وفاق سطيف تُرسم فسخ عقد المدرب شهاب الليلي بالتراضي

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم السبت، عن ترسيم عملية فسخ عقد المدرب التونسي، شهاب الليلي بالتراضي.

وجاء في بيان إدارة الوفاق، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”رسم المدير العام لنادي وفاق سطيف ابراهيم العرباوي عملية فسخ عقد المدرب التونسي شهاب الليلي بالتراضي”.

وأضاف البيان:”وهذا بسبب النتائج المسجلة مؤخراً والتي لم ترتقي لتطلعات أنصار الفريق وأهدافه”.

كما ختم بيان إدارة وفاق سطيف بيانها بالتمني التوفيق للمدرب شهاب الليلي في بقية مشواره.