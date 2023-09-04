إدارة ويست هام تهنئ بن رحمة

وجهت إدارة نادي ويست هام، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة لنجمها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مبدية دعمها له.

ونشرت إدارة وسيت هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، تغريدة، هنات من خلالها، بن رحمة، على الدعوة التي تلقاها من المنتخب الوطني.

وجاء في تغريدة مسؤولي النادي الإنجليزي: “تهانينا لسعيد بن رحمة على استدعائه دولياً”. كما أرفقة هذه التغريدة بصورة اللاعب بقميص الخضر.

يذكر أن سعيد بن رحمة، سجل تواجده اليوم الإثنين، بأرض الوطن، رفقة بقية تعداد المنتخب الوطني المعني بتربص سبتمبر الجاري.