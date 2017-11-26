إدارة 05 جويلية تحرم الزوالي من متابعة الداربي

حددت إدارة ملعب 05 جويلية الأولمبي تذاكر الداربي الذي سيجمع العميد وسوسطارة يوم الثلاثاء بـ 500 دينار للتذكرة الواحدة.

وأعرب الشناوة وأولاد البهجة عن إمتعاضهم من غلاء ثمن تذاكر الداربي مقارنة بمباريات البطولة الوطنية التي حدد ثمنها بـ300 دينار.

ومن غرائب إدارة المركب الأولمبي أنها إعتبرت مباراة الداربي العاصمي أغلى من مباريات المنتخب الوطني.

وحددت تذاكر مباراة الخضر أمام منتخب إفريقيا الوسطى التي إحتضنها ملعب 5جويلية يوم 14 نوفمبر الماضي بـ 300 دينار فقط.

وتحججت إدارة الملعب الأولمبي بأن تكاليف الإنارة وصيانة العشب الطبيعي الباهضة هي التي كانت وراء رفع أسعار التذاكر.