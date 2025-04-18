إدارة أتلتيك بارادو: هذا ما حدث بعد مباراة خنشلة

خرجت إدارة نادي بارادو ببيان ناري، مساء الجمعة، أدانت فيه سلسلة الأحداث المؤسفة التي رافقت المباراة التي جمعت الفريق بمستضيفه اتحاد خنشلة، في إطار فعاليات الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة.

ونددت إدارة نادي بارادو بما وصفته بـ”الاعتداءات المتكررة والاستفزازات الممنهجة” التي بدأت منذ صباح اليوم، واستمرت حتى بعد صافرة النهاية.

البيان الذي اتّسم بلهجة شديدة، لم يكتف بسرد التجاوزات فقط. بل عبّر بوضوح عن استياء عميق من السلوكيات التي وصفها بأنها “بعيدة كل البعد عن روح الرياضة”.

وركّز البيان بشكل خاص على حادثة الاعتداء المباشر على مدرب الفريق المساعد. وكذلك على حارس المرمى من طرف من وصفه البيان بـ”المسؤول الأول”، في إشارة ضمنية إلى رئيس نادي اتحاد خنشلة.

الأخطر من ذلك، بحسب نص البيان، هو ما جرى بعد المباراة، حين تعرّض الفريق لاعتداء في مقر إقامته من قبل بعض “الأنصار”، ما عدّته إدارة بارادو تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء.

وقد أعربت الإدارة عن استغرابها من تحول فضاء رياضي إلى مسرح للعنف والكراهية. مؤكدة أن كرة القدم لم تكن يومًا ساحة لتصفية الحسابات أو تفريغ الأحقاد.

دعوة إلى العودة للروح الرياضية

بيان أتلتيك بارادو لم يكتف بالاستنكار، بل حمل في طياته دعوة صريحة إلى كل المعنيين بكرة القدم الوطنية للعودة إلى جوهر اللعبة، باعتبارها رسالة سلام وتنافس شريف.

وقد شددت على أن “الشجاعة الحقيقية لا تكمن في العنف، بل في ضبط النفس والتصرف بمسؤولية”. وهي رسالة تؤكد تمسك النادي بقيم الاحترام، المنافسة النزيهة، واللعب النظيف.