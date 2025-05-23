إدارة اتحاد العاصمة توجه نداءً خاصاً لأنصار الفريق قبل الداربي

وجهت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، نداء خاصاً لأنصار الفريق، المنتظر حضورهم بقوة في مباراة الداربي التي ستجمع الاتحاد بمولودية الجزائر.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة بياناً عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، طالبت من خلاله أنصار الفريق يالتحلي بالروح الرياضية خلال لقاء الداربي.

كما ناشد مسؤولو الاتحاد، محبي الفريق، لتجنب إشعال الألعاب النارية ورميها، تفاديا لتعرص الفريق لعقوبات انضباطية، قد تجبره على خوض مبارياته المقبلة دون جمهور.

وفي ختام البيان، أبدت إدارة اتحاد العاصمة، ثقتها الكبيرة بوعي أنصار النادي، بالنظر لكونهم دائما مثالا في التحضر والانضباط.