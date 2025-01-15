إدارة اتحاد خنشلة تقرر الاحتفاظ بـ إيبارا و تُسرّح 5 لاعبين

قررت إدارة نادي اتحاد خنشلة، اليوم الأربعاء، الاحتفاظ بمهاجم الفريق، برانس إيبارا، وتسريح خمسة لاعبين من صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وحسب بيان إدارة النادي الخنشلي، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تم فـض التـعاقـد مـع كل مـن اللاعبين: تشيـمبامـبا، ناش. غبـاي ، حشـود، وغليلـي.

كما أوضح البيان ذاته، أنه تم الإبقاء على المهاجـم برانس إيبارا، بعـد التشـاور مع المـدرب. وذلك إثر تعافيه من الإصابـة وإظهاره مستوى جيداً منذ عودته إلى التدريبات.

وكشفت إدارة “السيسكاوة” أيضاً، أن تعداد الفريق يواصل العمل بمعدل حصتين في اليوم تحضـيرا لمرحلة العـودة من الرابطة المحترفة.