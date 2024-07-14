إدارة الحمراوة تعلن عن صفقة جديدة

مرت إدارة فريق مولودية وهران إلى السرعة القصوى في تعاقداتها بالجملة، حيث أعلنت اليوم الأحد، عن تعاقدها مجددا مع اللاعب ياسين عليان لمدة 3 سنوات كاملة.

وقالت أنها تعول كثيرا على اللاعب ياسين عليان الموسم الجارين و المتألق الموسم الماضي في صفوف أولمبي الشلف.

كما قالت عبر الصفحة الرسمية عن اللاعب “مرحبا بك ياسين في القلعة الحمراوية” بعدما نشرت صورة له.

وكانت إدارة الحمراوة قد تعاقدت في وقت سابق مع كل من اللاعب محمد سيلا و سيري جينولبا و اللاعب كريم شاوش.