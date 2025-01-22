إدارة ترجي مستغانم تعلن تسريح 4 لاعبين

أعلنت إدارة نادي ترجي مستغانم، اليوم الأربعاء، تسريح أربعة لاعبين من صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وحسب بيان إدارة الترجي، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، تم تسريح 4 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من:

الحارس محمد علاوشيش، المدافع ياسين زغاد، المدافع محمد بوحلفاية، المهاجم هاني ڤاسمي.

وفي السياق نفسه، تعاقدت إدارة الترجي مع متوسط الميدان الدولي الغيني، فودي كامارا، ليكون بذلك ثاني صفات الميركاتو الشتوي، بعد المدافع الدولي، جمال بن العمري.