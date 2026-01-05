إدارة وفاق سطيف تفسخ عقود خمسة لاعبين بالتراضي

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، عن فسخ عقود خمسة لاعبين بالتراضي.

ويتعلق الأمر بكلٍّ من بوزيان لحسن، لقجع أيمن، فرحاني هواري، أبيدي بيرا ماهير، وسيلا جبريل.

يأتي هذا القرار ضمن سياسة النادي الرامية إلى إعادة ترتيب التعداد وضبط التشكيلة تحسبًا لبقية الموسم.

وأكدت إدارة الوفاق أن عملية فسخ العقود تمت في جو من التفاهم والاحترام المتبادل. متمنية للاعبين المعنيين التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية المقبلة.

وينتظر أن تواصل إدارة النادي تحركاتها خلال الميركاتو الشتوي، سواء على مستوى تسريح اللاعبين أو تدعيم الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة وتحقيق أهداف النادي في المرحلة القادمة.