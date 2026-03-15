إدارة اتحاد العاصمة تتقدّم بالشكر إلى سفير الجزائر بجمهورية الكونغو

تقدمت إدارة نادي اتحاد العاصمة، ممثلة في رئيس الوفد والمدير العام الرياضي للنادي سعيد عليق، بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى سعادة السفير نسيم قواوي، سفير الجزائر فوق العادة والمفوض لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذلك نظير كرم الضيافة الذي حظيت به بعثة الفريق خلال إقامتها في مدينة لوبومباشي.

وأثنت إدارة النادي على المرافقة الدائمة التي حظي بها الفريق طيلة فترة إقامته. مشيدة بالاهتمام الكبير الذي أبداه السفير تجاه ممثل الكرة الجزائرية في مهمته القارية.

كما ثمّنت بعثة النادي تنقل السفير خصيصا من العاصمة كينشاسا إلى مدينة لوبومباشي. قاطعا مسافة طويلة ذهابا وإيابا، في لفتة تعكس دعمه المتواصل وحرصه على مرافقة النادي في هذه المهمة.

وأكدت إدارة اتحاد العاصمة أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدبلوماسية الجزائرية بمرافقة الأندية الوطنية في مختلف استحقاقاتها القارية. خاصة وأن الزيارة جاءت خلال شهر رمضان المبارك، في أجواء تعكس روح التضامن والدعم للرياضة الجزائرية.

يشار إلى أن فريق اتحاد الجزائر انهزم بـ لوبومباتشي، أمام مانياما الكونغولي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.