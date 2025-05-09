إدارة اتحاد العاصمة ترد على الشائعات وتوضّح لجمهور النادي

أصدرت إدارة اتحاد العاصمة بيانًا توضيحيًا، اليوم الجمعة، للرد على الشائعات المتداولة في الساعات الأخيرة بخصوص قرب التعاقد مع مدرب جديد للإشراف على الفريق الأول.

مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة. وجاء في البيان: “تكذِّب إدارة اتحاد العاصمة الإشاعات المتداولة حول قدوم مدرب جديد للإشراف على الفريق الأول. وتؤكد أنها لم تتواصل مع أي مدرب خلال اليومين الأخيرين”.

واعتبرت إدارة النادي أن توقيت نشر هذه الأخبار المغلوطة، قبيل المواجهة المرتقبة أمام شباب قسنطينة، يهدف إلى زعزعة استقرار الفريق والتشويش على التحضيرات “توقيت هذه الأخبار المغلوطة، قبل المباراة الهامة أمام شباب قسنطينة، يكشف عن نية لضرب استقرار النادي والتشويش على تحضيراته”.

ورغم نفي التفاوض مع أي مدرب في الوقت الراهن، أوضحت الإدارة أنها تتابع الملف الفني بدقة وتدرس عددًا من الأسماء المطروحة. إذ جاء في البيان: “في المقابل، تؤكد الإدارة أن الطاقم التقني بصدد دراسة السير الذاتية لعدة مدربين مرشحين للإشراف على الفريق”.

وفي ختام البيان، دعت إدارة الاتحاد أنصارها إلى توخي الحذر من الإشاعات. والتحلي بالوعي والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، مؤكدة أن كل المستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الإعلامية التابعة للنادي.