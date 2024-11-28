إدارة اتحاد الحراش تقوم بمبادرة رائعة تجاه الأنصار

دعت إدارة اتحاد الحراش أنصار الفريق إلى أداء صلاة الجمعة يوم غد، قبل التوجه إلى ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، لمتابعة المباراة أمام نادي أمل القبة.

وستجرى المباراة على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30)، أي بعد صلاة الجمعة بوقت قصير. وهو ما دفع بمسؤولي الفريق الحراشي إلى دعوة الأنصار لعدم تضييع هذه الشعيرة الإسلامية من أجل التنقل مبكراً إلى الملعب.

ونبّهت إدارة “السمسم” في منشور عبر صفحتها على فايسبوك لوجود مَسجدَين بالقرب من ملعب 20 أوت 1955 وكتبت “يا الحراشي ما تراطيش صلاة الجمعة”.

ويواجه الحارس شاوشي ورفاقه، فريق أمل القبة، برسم الدوري التصفوي الأخير من كأس الجمهورية.