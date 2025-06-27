إدارة “السياسي” توضح حقيقة قضية سامسون قباديبو وتطمئن الجماهير
بقلم فيصل زيان بوزيان
خرجت إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي الرياضي القسنطيني ببيان رسمي لتوضيح ملابسات قضية اللاعب النيجيري سامسون دار قباديبو.
وهي القضية التي تم تداولها بشكل واسع في خضمّ التحضيرات المكثفة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وقالت إدارة “السياسي” إن البيان يأتي إيمانًا منها بمبدأ الشفافية وحرصًا على وضع النقاط على الحروف أمام الجماهير والرأي العام. ولقطع الطريق أمام محاولات التشويش والتأويلات المغرضة.
وأوضحت إدارة النادي القسنطيني القضية في النقاط التالية:
- نفي قاطع لوجود أي علاقة تعاقدية: تؤكد الإدارة أنها لم توقّع أي عقد مع اللاعب سامسون دار قباديبو. وبالتالي لا توجد أي علاقة قانونية أو التزام تعاقدي يربط الطرفين.
- اقتراح من المدرب السابق عمراني: تم استقدام اللاعب إلى الجزائر بناءً على توصية من المدرب السابق، عبد القادر عمراني. حيث تم استدعاؤه للتجربة فقط دون الدخول في أي التزام رسمي.
- انتظاره حتى نهاية فترة التسجيلات: اللاعب حضر فعلاً إلى الجزائر، وتمت متابعته عن قرب، لكن في نهاية المطاف لم يتم التعاقد معه. والدليل أن النادي لم يستنفد سوى أربع رخص أجنبية من أصل خمس خلال فترة التسجيلات الصيفية.
- شكوى مفاجئة أمام الفيفا: تفاجأ النادي لاحقًا بتقديم اللاعب شكوى أمام الهيئات المختصة التابعة للفيفا. يطالب فيها بمستحقات لا أساس لها قانونيًا، مدّعيًا وجود علاقة تعاقدية لم تحدث أصلًا.
- الاعتماد على نقطة شكلية في الحكم الأولي: الهيئة القانونية للفيفا اعتمدت، في مرحلة أولى، على نقاط شكلية سطحية دون التحقق العميق من خلفيات الملف. في خطوة وصفتها الإدارة بأنها غير منصفة.
- الطعن في القرار الجائر قانونيًا: أكدت إدارة النادي أنها قامت بالفعل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لتعليق تنفيذ الحكم. وهي بصدد العمل على نقضه نهائيًا وفق ما تسمح به قوانين الفيفا.
- استغراب من توقيت التسريب وأهدافه: استغربت الإدارة التوقيت المريب لتسريب قرار لم يفصل فيه بعد. واعتبرت أن ذلك محاولة للتشويش على تحضيرات الفريق وبث الفتنة وسط الجماهير. مؤكدة أن الملف لا يزال في المسار القانوني ولم يغلق بعد.
- تحذير من ظاهرة الابتزاز الرياضي: أشارت الشركة إلى تفشي ظاهرة الادعاءات الكاذبة من بعض اللاعبين ووكلائهم وحتى مدربين. سعياً لتحقيق أرباح غير مستحقة. معتبرة أن ما حدث ليس إلا صورة من صور الابتزاز الرياضي المعروف في عدة بطولات.
- التزام بالدفاع عن النادي وتطمين الجماهير: ختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن القضية سيتم الفصل فيها نهائيًا لصالح النادي. وأن الفريق سيواصل استعداداته بشكل طبيعي، بما في ذلك القيام بالانتدابات وتأهيل اللاعبين وفق البرنامج المحدد.
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