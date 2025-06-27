إدارة “السياسي” توضح حقيقة قضية سامسون قباديبو وتطمئن الجماهير

خرجت إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي الرياضي القسنطيني ببيان رسمي لتوضيح ملابسات قضية اللاعب النيجيري سامسون دار قباديبو.

وهي القضية التي تم تداولها بشكل واسع في خضمّ التحضيرات المكثفة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

وقالت إدارة “السياسي” إن البيان يأتي إيمانًا منها بمبدأ الشفافية وحرصًا على وضع النقاط على الحروف أمام الجماهير والرأي العام. ولقطع الطريق أمام محاولات التشويش والتأويلات المغرضة.

وأوضحت إدارة النادي القسنطيني القضية في النقاط التالية: