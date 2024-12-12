إدارة الشؤون السياسية السورية تشكر الجزائر على استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق

قدمت إدارة الشؤون السياسية السورية شكرها للجزائر على استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وثمّنت بقاء واستمرار عمل البعثات الدبلوماسية في دمشق لكل من الجزائر والسوادن، رغم الظروف الصعبة التي تعرفها سوريا.

وتؤكد إدارة الشؤون السياسية السورية أنها ستوفر لهم ما يحتاجون إليه من تسهيلات لاستمرار أعمالهم.

كما قدمت شكرها لجمهورية السودان على استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وبث التلفزيون الرسمي السوري، يوم الثامن ديسمبر الجاري مقطعا مصورا يعلن إسقاط نظام بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

كما أعلنت الفصائل المسلحة، فجر اليوم الأحد، في رسائل نشرتها عبر تطبيق “تلغرام”، ما اعتبرته “نهاية هذه الحقبة المظلمة. وبداية عهد جديد لسوريا”، كما أكدت أن بشار الأسد غادر البلاد.