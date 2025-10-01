إدارة “اليوتوب” تعيد إطلاق القناة الخاصة ببعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك بعد حذفها

أعلنت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك أن إدارة “اليوتوب” أعادت صباح اليوم إطلاق القناة الخاصة بالبعثة.

ووفقًا لبيان البعثة، أعيد إطلاق القناة الخاصة بالبعثة استجابة للطعن الذي تقدمت به هذه الأخيرة.

وأكدت إدارة “اليوتوب”، في مراسلة، أن القناة “لا تخالف إرشادات مجتمع المنصة” واعتذرت عن خطئها.

وبهذا، بات بإمكان متابعي القناة أن يلجُوا إليها مجددا عبر العنوان نفسه:

https://youtube.com/@algeriaUN

وقد حذفت إدارة “اليوتيوب” صباح أمس قناة البعثة دون سابق إنذار، ما أثار حالة استغراب واسعة وسط المتابعين.