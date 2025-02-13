إدارة شباب بلوزداد تدين الإشاعات وتناشد سلطة ضبط السمعي البصري

عبّرت إدارة نادي شباب بلوزداد عن أسفها للإشاعات التي تطال النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بغياب حارسي المرمى، مصطفى زغبة وفريد شعال، عن مواجهة اتحاد خنشلة الأخيرة.

وكذلك حول صفقة انتقال الظهير الأيمن، محمد عزي، صوب نادٍ روسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت إدارة شباب البلوزداد، بيانا شديد اللهجة. عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. قال فيه إنها تتابع بقلق “ما يتم تداوله في بعض الجهات الإعلامية والمنصات الرقمية من أخبار مغلوطة حول النادي. دون الاعتماد على مصادر رسمية موثوقة”.

وأكدت إدارة الشباب على التزامها الدائم بالتواصل الشفاف مع جماهيرها عبر القنوات الرسمية. وتتأسف لانتشار معلومات قد تؤدي إلى إثارة البلبلة حول الفريق.

وفي الصدد ذاته، أوضحت إدارة رابحي في بيانها، أن غياب الحارسين، فريد شعّال ومصطفى زغبة، عن المباراة الأخيرة كان بسبب الإصابة. وهو ما تم التأكيد عليه عبر المنصات الرسمية للنادي.

كما أكد البيان أن انتقال اللاعب، محمد عزي، لم يكن دون مقابل، إذ يمتلك النادي نسبة من أي صفقة انتقال مستقبلية له، وفقًا للوائح المعمول بها.

وعبرت إدارة نادي شباب بلوزداد عن إيمانها بدور الإعلام في تطوير كرة القدم الوطنية، وتثمّن العمل المهني الذي يلتزم بالمصداقية. ومن هذا المنطلق، دعت إدارة “السياربي” كافة وسائل الإعلام والصحفيين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بعيدًا عن التأويلات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الفريق.

كما ناشدت إدارة نادي شباب بلوزداد، الهيئات المختصة. وعلى رأسها سلطة ضبط السمعي البصري. بمتابعة أي تجاوزات قد تضر بالمهنة وأخلاقياتها.

وفي الختام، جددت إدارة شباب بلوزداد التزامها بالحفاظ على استقرار النادي وتركيز الفريق على أهدافه الرياضية. مع التأكيد على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي معلومات مضللة تمس بمصلحة النادي.