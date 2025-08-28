إدارة شباب بلوزداد توجه اعتذارًا لأنصار الفريق قبل مواجهة بارادو

وجهت إدارة فريق شباب بلوزداد اعتذاراتها لأنصار الفريق، قبل مواجهة الضيف نادي بارادو، لحساب الجولة الثانية من البطولة المحترفة.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الخميس، بيانًا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله خوض مباراتها ضد نادي بارادو دون حضور الجمهور.

كما أوضح مسؤولو النادي البلوزدادي بأن سبب اتخاذ هذا القرار عائد لأسباب تقنية، خارج إرادة إدارة النادي.

ووجهت إدارة شباب بلوزداد اعتذاراتها لأنصار الفريق، كما وعدت بتهيئة جميع الظروف في أقرب فرصة لضمان حضورهم في المدرجات مستقبلا.