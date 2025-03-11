إدارة شبيبة القبائل تتفق مع اللاعب المالي كوني لفسخ عقده بالتراضي

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، توصلها إلى اتفاق مع لاعب الفريق، الدولي المالي، كوني يوسف، لفسخ عقده بالتراضي.

ونشرت إدارة “الكناري”، بيانا عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، أكدت من خلاله توصلهاإلى اتفاق مع اللاعب يوسف كوني، لإنهاء عقده بالتراضي.

وتقدمت الإدارة بالشكر للاعب، على التزامه وتفانيه طوال فترة لعبه بألوان النادي، وتمنت له التوفيق في بقية مشواره الكروي.

للإشارة، غاب، كوني، عن المنافسات الرسمية منذ التحاق المدرب، زينباور، بالعارضة الفنية للنادي القبائلي.