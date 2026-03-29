إدارة شبيبة القبائل تسلّط عقوبات مالية على لاعبَين في الفريق

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق لاعبَين من الفريق الأول، على خلفية حادثة وقعت مؤخرًا ضمن نشاطات الفريق.

وجاء في بيان للنادي أن لجنة الانضباط اجتمعت لدراسة الملف، بعد الاستماع إلى اللاعبَين المعنيَّين والاطلاع على كافة المعطيات المتوفرة، ليتم الفصل في القضية بكل حيادية ووفقًا للوائح المعمول بها.

وفي هذا الإطار، قررت اللجنة تسليط عقوبة مالية على اللاعبَين المعنيّين، تمثّلت في اقتطاع نسبة 50 بالمائة من راتب شهر واحد لكل منهما.

وأكدت إدارة النادي، من خلال هذا القرار، تمسكها بقيم الانضباط والمسؤولية والاحترافية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على توازن المجموعة وصورة الفريق.

كما أوضح البيان أن هذا القرار يغلق نهائيا الملف التأديبي، مع التأكيد على ضرورة تفادي مثل هذه السلوكيات مستقبلًا.