إدارة شبيبة القبائل تُطمئن: مدان يتعافى بعد عملية ناجحة

طمأنت إدارة نادي شبيبة القبائل، في بيان رسمي، أنصار الفريق بخصوص الحالة الصحية للمدير العام الرياضي حكيم مدان.

مؤكدة أنه بخير بعدما خضع لعملية جراحية كلّلت بالنجاح.

وجاء في البيان: “السيد حكيم مدان، المدير العام الرياضي، بخير إثر تدخل جراحي ناجح. نتمنى له الشفاء العاجل ونترقب عودته السريعة إلى صفوفنا”.

الخبر شكّل ارتياحاً كبيراً وسط أنصار “الكناري”، الذين عبّروا عن تضامنهم الكبير مع مدان، متمنين له عودة سريعة لمواصلة مهامه على رأس الإدارة الرياضية للنادي.