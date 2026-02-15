إدارة مولودية الجزائر تهدّد أحد اللاعبين السابقين للفريق بالمتابعة القانونية

أعربت إدارة مولودية الجزائر عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها أحد اللاعبين السابقين للنادي. وذلك عقب إقصاء الفريق من منافسة دوري أبطال إفريقيا، معتبرة أن تصريحاته تضمنت مغالطات خطيرة ومعلومات لا أساس لها من الصحة من شأنها تضليل الرأي العام ومحاولة زرع البلبلة والفتنة وسط أنصار الفريق.

وأكدت إدارة النادي أن جماهير المولودية أثبتت مرة أخرى وعيها وحرصها الكبيرين على بقاء الفريق مستقرا والدفاع عنه في وجه كل المحاولات التي تستهدف ضرب استقراره. مشددة على تمسكها الدائم بمبدأ الشفافية واحترامها لآراء وانتقادات الأنصار.

وعبّرت إدارة “العميد” عن رفضها القاطع لأي محاولات للمساس باستقرار النادي أو التشكيك في عمل مؤسساته عبر ادعاءات باطلة وقراءات مغرضة لا تمت للواقع بصلة. مشيرة إلى أن توقيت هذه التصريحات يكشف نية لإعادة الفريق إلى فترات عدم الاستقرار والتسيب الإداري.

كما أعلنت إدارة مولودية الجزائر أنها تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن مصالح النادي وسمعته. مؤكدة أنها شرعت فعليا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما ينص عليه القانون.

وفي ختام البيان، دعت الإدارة أنصار المولودية الأوفياء إلى التحلي بالوعي وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مجددة التأكيد على أن وحدة أسرة المولودية تبقى فوق كل اعتبار، وهي الأساس لمواصلة العمل وإعادة النادي إلى مكانته الحقيقية.