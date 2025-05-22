إدارة وفاق سطيف تنفي عزمها إجراء “تغييرات جذرية” في الفريق

نفت إدارة وفاق سطيف نفياً قاطعا الأخبار المتداولة مؤخرا حول قيام النادي بإجراء تغييرات جذرية في الهيكلين الإداري والفني، مؤكدة أنها لن تقوم بأي تغييرات تمس استقرار الفريق.

وأوضح بيان نشرته إدارة “النسر السطايفي”، مساء اليوم الخميس، أن كل الأخبار التي زعمت تواصل الإدارة مع أشخاص من داخل المدينة وخارجها، من أجل قيادة الفريق مستقبلاً، لا أساس لها من الصحة.

فيما دعت الجمهور إلى الالتفات حول الفريق، لتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى إحدى المنافستين القاريتين الموسم المقبل.