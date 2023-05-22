20 سنة سجنا نافذا للإرهابيين “زيطوط” و”بوخرص”

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين, الارهابيين محمد العربي زيطوط وأمير بوخرص المدعو “أمير دي.زاد”، غيابيا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقهما لمتابعتهما بعدة تهم جنائية، لاسيما منها إنشاء منظمة إرهابية.

وفي نفس القضية، تمت إدانة ياسمين سي الحاج محند بنفس العقوبة (20 سنة سجنا نافذا), فيما أدين المتهم الموقوف أوقاسي ناصر بعقوبة 3 سنوات حبسا منها سنتان نافذة.

وقد توبع جميع المتهمين في هذه القضية بجناية انشاء منظمة ارهابية والانخراط فيها، بالإضافة الى نشر أفكار منظمة إرهابية باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال ومنشورات تضر بالمصلحة الوطنية.