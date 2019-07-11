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إدانة البوشي بـ 10 سنوات حبسا نافذا في قضية المحافظين العقاريين

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إدانة البوشي بـ 10 سنوات حبسا نافذا في قضية المحافظين العقاريين
بقلم نجيبة سماي

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، كمال شيخي المدعو “البوشي” بـ  10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية.

واستمع كمال البوشي اليوم الخميس إلى الحكم، بعدما تم جلبه من سجن الحراش منذ أقل من ساعة، بعدا استمع إليه قاضي التحقيق أمس الأربعاء، في قضية المحافظين العقاريين.

كما تم حرمان البوشي لمدة 5 سنوات من الصفقات العمومية مع إلزامه بـ 10 ملايين دج للطرف المدني.

بينما أدانت ذات المحكمة كل من  المتهمين” ح.ع” و “ز.إ” و”غ.م” بثماني سنوات نافذة.

بالإضافة إلى إدانه كل من المتهمين”أ.ط” و “ح.ج”و “ك.م” بخمس سنوات حبسا نافذا.

وكذلك الحكم على المتهمين “أ.ب” و “ر.ن” بخمس سنوات حبسا نافذا.


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