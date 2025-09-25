إدانة ساركوزي بالتآمر حول قضية تمويل حملته الانتخابية

أدانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة “التواطؤ الجنائي”. في قضية تتعلّق بتلقّيه “تمويلاً غير قانونيا”، بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007”.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيراً للداخلية. يضمن تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

وبرّأته المحكمة من جميع التهم الأخرى. فيما لا يزال الحكم قيد الصدور.