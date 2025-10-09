إدانة المؤثرة أحلام عموري بالسجن 18 شهراً نافذاً وغرامة مالية

قضت محكمة الحراش اليوم الخميس بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المؤثرة ” أحلام عموري”. وعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد كل من المدعوين “ط.ا” و”ب.ي.ن”. والمدعو “و.ا.ب” مسيرا مسير صفحة goospylinna”. وصفحة “الجديد ديزاد” على الفايسبوك مع إلزام المتهمين متضامنين بدفع مليون دج تعويض للضحيتان عن الضرر.

وواجه المتهمون تهمة القذف والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص. وذلك على خلفية شكوى قدمتها شقيقة زوج المؤثرة المرحوم. وزوجها طبيب جراح المدعو “ي.ر” أعقاب تداول اخبار تمسهما. ونشر صورهما عبر صفحات الفايسبوك.

وبالعودة لتفاصيل الملف حسب مادار في المحاكمة فإن تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها كل من المدعو “ي.ر” طبيب جراح. وزوجته المدعوة “و.م.م” شقيقة زوج المؤثرة احلام عموري المرحوم، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش. تفيد تعرضهم للقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والطعن في شرفهم.

وهو ما أكده الضحية” ي.ر” طبيب جراح الذي أشار لتضرره جراء التهجمات التي طالته وطالت زوجته من قبل المتهمة. التي وجهت لهم عدة اتهامات عبر فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأن الفيديوهات التي تم نشرها طعنت في شرف زوجته واتهمته بالدياثة. وأن نشر صور أولاده اساء له ولعائلته، وأثر سلبا عليه وعلى صحته. وأشار ان المعنية حولت الأمر لمحتوى عبر “الشوسال ميديا”. وأنه صبر لمدة 9 أشهر قبل أن يتقدم بشكوى ضدها.

حقيقة فيديو الجنازة

من جهتها زوجته شقيقة زوج المؤثرة احلام عموري المدعوة “و.م.م” المرحوم أكدت أنها هي الأخرى طبيبة. وأن المعنية أساءت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اتهمتها بالسحر والشعوذة ، مست بشرفها، واتهمتها بالمتاجرة بالأعضاء. وارتكاب اخطاء طبية، وبخصوص تسجيل الفيديو الذي تم نشره خلال جنازة شقيقها فقد أكدت أنها لا تعلم من قام بتصويره وانكرت الطعن في شرف المتهمة زوجة شقيقها وفي نسب ابنته. وأكدت أنهم استقبلوا لمدة لا تتجاوز نصف ساعة مؤثرة معروفة وهي من تحدثت عن تحليل “ADN” وأنهم كانوا مجرد صاغية فقط.

رد أحلام

وخلال جلسة المحاكمة السابقة ردت أحلام عموري على الاتهامات الموجهة لها من قبل القاضي بعبارة” انا ما درت حتى حاجة”. وأوضحت أن المدعوة “م.ب.م” هي شقيقة زوجها المرحوم والقضية قضية ميراث. وانكرت قذفهم بشكل قاطع، و أنكرت أحلام عموري توجيه عبارات قذف لشقيقة زوجها وأكدت أنه بعد وفاة زوجها تغيرت معاملة أهل زوجها معها وأن الأمر انطلق من جنازته التي غابت عنها بحكم انها كانت متواجدة بدبي. قبل أن ينتشر فيديو تم تسجيله هناك وبحضور مؤثرة معروفة يطعنون في شرفتها وفي نسب ابنتها ويطالبوا بإجراء تحليل الحمض النووي. وأكدت أنها بعد وفاة زوجها كانت تحت الصدمة وكانت تحتاج من يقف بجانبها إلى أنها إضافة إلى صدمتها تفاجأت بذلك الفيديو .

كما أكدت أن شقيقة زوجها المرحوم رفقة زوجها كانوا يطالبوها بالمال. وأنهم تفاجؤوا لما علموا أن كل املاكه بدبي كانت مسجلة باسمها. موضحة أنها علمت وزوجها لايزال على قيد الحياة شقيقته تطلب منه مبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل فتح عيادة صحية وأنها لم تتدخل في الأمر بحكم ان الأمر مرهون بين اخ وشقيقته ولا يعنيها، غير أن تواصل أمر مطالبتها بالمال بعد وفاته وأنها هددتها بالمتابعات القضائية لدى عودتها للجزائر كما هددتها بحرمانها من ميراث زوجها المرحوم في السوقر. وأضافت أنها وفي خضم كل معاناتها النفسية وهي بديار الغربة وتحت صدمة فقدان زوجها لم تجد السند.

من جهته المتهم الثاني المدعو”ب.ي.ن” مسير صفحة على الفايسبوك نفى قذف الضحيتان وأكد أنه أعاد نشر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك سنة 2023.

وهو نفس ما جاء به المتهم الثالث المدعو “و.ا.ب” الذي صرح أنه طالب جامعي ماستر تخصص حقوق وأنه هو ايضا أعاد نشر الفيديو بمحض إدارته بعد تداوله من قبل العديد من الصفحات وليس بإيعاز من أحد، وأنه حضر جنازة المرحوم زوج المؤثرة احلام عموري تضامنا معها. وأنه لم تكن له أي نية في القذف أو بالمناسبة بالحياة الخاصة للأشخاص.