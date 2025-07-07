إدانة المغني “الشاب مصطفى” بتهمة نشر الرذيلة والتحريض على المخدرات في مقاطع غنائية

قضت محكمة عين الترك بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المغني المدعو” الشاب مصطفى”، وذلك عقب متابعته بجُنح نشر خطاب الرذيلة والانحلال الأخلاقي عبر وسيلة معلوماتية، جُنحة التحريض على الهجرة غير الشرعية باستعمال وسيلة معلوماتية.

جُنحة نشر أفكار عصابة الأحياء بصورة مباشرة وغير مباشرة، جنحة التلفظ بألفاظ خادشة للحياء بمكان عمومي، جنحة الترويج على استهلاك المخدرات بأي وسيلة كانت، جُنحة الإساء إلى المعلوم من الدين، جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية التي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء واستقلاله، جُنحة القيام بإغراء أشخاص علنا من الجنسين بقصد التحريض على الفسق، جنحة في صناعة وعرض على الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء، وذلك عبر مقاطع غنائية نشرها المغني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء فتح التحقيق في إطار المتابعة المستمرة من قبل مصالح الشرطة القضائية فرقة مكافحة الجريمة السيبيرانية، تمّ رصد عدة منشورات وعدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “تيكتوك”، يقوم صاحبها بنشر أغاني غير أخلاقية والتلفّظ بكلمات قبيحة مع الإساءة والاستهزاء بجهاز العدالة من صاحب الحساب ” cheb mustapha”، وأخر. تحرض على استهلاك المخدرات الصلبة” الكوكايين” وأخرى تضم عبارات سب للذات الإلاهية. وعليه تم توقيف هذا الأخير و تحويله على التحقيق الأمني ثم القضائي، أين تمّ سماع أقواله ومتابعته بالتهم السالف ذكرها.

المتهم مثُل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري أمام محكمة عين الترك بوهران.

حيث أقرّ المتهم بالفيديوهات التي قام بنشرها على صفحته الرسمية على قناته بتطبيق “اليوتوب” المسماة “cheb mustapha officiel” ، وأضاف أنه قام منذ حوالي شهرين من السنة الجارية، بنشر فيديو يقصد في كلمات الأغنية فئة المثليين دون مراعاته للرأي العام والمتابعين للفضاء الافتراضي عبر قناته وأعمارهم. وأكد أن كلمات المقطع الموسيقي من تأليفه.

كما اعترف أن المقطع الذي نشره بتاريخ 14 ديسمبر 2024 أشار فيه لعبارات خادشة تمس النظام العام واستهلاك المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

كما أقرّ المتهم، بأنه كان يدعو لاستهلاك المخدرات، وذلك إرضاءً لطلبات الزبائن بالملاهي.