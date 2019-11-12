إدانة بارون مخدرات بـ10 سنوات سجنا نافذا في تخمارت بتيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري ببلدية تخمارت من توقيف مروج مخدرات ضبط متلبسا وهو بصدد توزيع كمية من الكيف المعالج.

وتمت العملية، إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها حيازة شخص لكمية من المخدرات قصد المتاجرة بأحد أحياء بلدية تخمارت.

وبعد توقيف البارون، عُثر بحوزته على قطعة صغيرة ليتم بعدها تفتيش مسكنه بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.

وتم العثور على صفيحتين ونصف قدر وزنها الإجمالي بـ255 غ بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.

وصدر في حقه 10 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 500.000.00 دج.