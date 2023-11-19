إدانة بدوي وبوضياف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا

أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر, اليوم الأحد, كل من الوزير الأول الأسبق, نورالدين بدوي, والوزير الأسبق للصحة, عبد المالك بوضياف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. حسب ما أوردته وكالة الانباء الجزائرية.

وأفادت الوكالة، أن بدوي وبوضياف قد تمت متابعتهما بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.