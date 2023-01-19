إدانة تاريخية للمخزن داخل البرلمان الأوروبي

عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء التحقيقات التي كشفت تورط المغرب في قضايا فساد داخل البرلمان الأوروبي.

كما تعهدوا بالتحقيق الكامل والتعامل مع قضايا الفساد التي تتعلق بدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. والتي تسعى لشراء النفوذ في البرلمان الأوروبي.

ودعا القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة إثارة قضايا الصحفيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية. واستخدام نفوذها لتحقيق تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وحث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام. وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين.

كما طالب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري عن الصحفيين السجونين. مطالبا بوضع حد لمضايقات جميع الصحفيين في البلاد، وكذلك محاميهم وعائلاتهم.

علاوة على ذلك ، أدان البرلمان الأوربي بشدة إساءة استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي. كوسيلة لردع الصحفيين عن القيام بعملهم.

كما حثوا الدولة على إنهاء المراقبة الرقمية للصحفيين، بما في ذلك من خلال برنامج التجسس Pegasus. ودعوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تصدير تقنيات المراقبة إلى المغرب. وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي بشأن السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وتم تبني القرار بأغلبية 356 صوتا مقابل 32 صوتا وامتناع 42 عضوا عن التصويت.