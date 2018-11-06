إدانة ثلاث مهربين بـ 07 سنوات حبسا نافذة بأدرار

أمر قاضي محكمة رقان الإبتدائية بإيداع ثلاثة مهربين الحبس بعد إدانتهم بحكم سبع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية.

معتبرة خلال جلسة محاكمة، وفقا لإجراءات المثول الفوري، في قضية تتعلق بمحاولة تهريب مواد حساسة بإستعمال وسيلة نقل.

تجدر الإشارة، إلى أن الأشخاص المتورطين في القضية تم توقيفم من طرف مصالح أن رقان جنوب أدرار بالتنسيق مع مصالح الجمارك وقوات الجيش الوطني الشعبي خلال اليومين الأخيرين.

بعد استغلال معلومات محكمة، أين تم إلقاء القبض عليهم متلبسين على متن شاحنة محملة ببراميل المازوت قدرت كميتها الاجمالية بـ 17600لتر إضافة إلى 51 قنطارا من مادة الفرينة كانت معدة للتهريب نحو خارج الحدود.