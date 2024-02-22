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الرياضة

إدانة داني ألفيس بأربع سنوات ونصف سجن بتهمة الإغتصاب

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدانة داني ألفيس بأربع سنوات ونصف سجن بتهمة الإغتصاب
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أدانت محكمة كاتالونيا العليا بمدينة برشلونة الإسبانية، اللاعب الدولي البرازيلي السابق دانييل ألفيس، بالسجن لمدة أربع سنوات سجن ونصف، بتهمة الإغتصاب.

وحسب مانقلته وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الخميس، فقد تم فرض دفع غرامة مالية قدرها 150 ألف أورو، من اللاعب للضحية.

كما حكمت المحكمة، بفرض الرقابة القضائية بحق اللاعب السابق لـ”السيليساو” لمدة 5 سنوات، بعد إطلاق سراحه، بالإضافة لمنعه من التواصل مع الضحية لمدة 9 سنوات.

وللإشارة، تم إعتقال دانييل ألفيس، بتاريخ 20 جانفي 2022، بتهمة الإغتصاب داخل ملهى ليلي في مدينة برشلونة الإسبانية.

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