إدانة رؤساء بلدية بن عكنون السابقين بعقوبة عامين حبسا نافذا

أصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق رؤساء بلدية بن عكنون السابقين بوعرابة كمال وبن عامر ياسين.
وإلى جانب رؤساء بلدية بن عكنون، رجل أعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية، على خلفية متابعتهم الأسبوع الماضية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية.
بالإضافة إلى التنظيمية المعمول به والاستفادة من ثأثير اعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وللتذكير هذه القضية عادت من جديد إلى العدالة بعد استكمال التحقيق التكميلي،حيث تعود تفاصيلها بمنح المتهم لرجل الأعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية مزايا غير مستحقة.
وتتمثل في حصوله على مناقصة تخص اللوحات الإشهارية بولاية الجزائر، بعدما تم منح المشروع له الذي يتمثل في تزويد البلديات المعنية بالعتاد الحضري إلى جانب تجهيزات أخرى.
بالإضافة إلى استفادته بطريقة غير قانونية من نقاط الإشهار لتثبيت لوحاته الإشهارية لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد 10 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يدفع ايجار تلك النقاط لبضعة أشهر بالتواطؤ مع رئيس بلدية بن عكنون السابق المدعو “ب.كمال” إلى جانب رئيس البلدية الأسبق المدعو “ع.ياسين” المتورط هو الآخر في هذه القضية.
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