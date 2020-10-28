إدانة رؤساء بلدية بن عكنون السابقين بعقوبة عامين حبسا نافذا

أصدرت محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق رؤساء بلدية بن عكنون السابقين بوعرابة كمال وبن عامر ياسين.

وإلى جانب رؤساء بلدية بن عكنون، رجل أعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية، على خلفية متابعتهم الأسبوع الماضية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية.

بالإضافة إلى التنظيمية المعمول به والاستفادة من ثأثير اعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وللتذكير هذه القضية عادت من جديد إلى العدالة بعد استكمال التحقيق التكميلي،حيث تعود تفاصيلها بمنح المتهم لرجل الأعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية مزايا غير مستحقة.

وتتمثل في حصوله على مناقصة تخص اللوحات الإشهارية بولاية الجزائر، بعدما تم منح المشروع له الذي يتمثل في تزويد البلديات المعنية بالعتاد الحضري إلى جانب تجهيزات أخرى.

بالإضافة إلى استفادته بطريقة غير قانونية من نقاط الإشهار لتثبيت لوحاته الإشهارية لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد 10 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يدفع ايجار تلك النقاط لبضعة أشهر بالتواطؤ مع رئيس بلدية بن عكنون السابق المدعو “ب.كمال” إلى جانب رئيس البلدية الأسبق المدعو “ع.ياسين” المتورط هو الآخر في هذه القضية.