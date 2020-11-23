إدانة رئيس سريع غليزان محمد حمري بسنة حبسا نافذا

أودع رئيس سريع غليزان محمد حمري اليوم الإثنين، الحبس، بعد ادانته من محكمة واد رهيو، بسنة حبس نافذ.

وأدانت محكمة واد رهيو، محمد حمري، رئيس سريع غيليزان، وصاحب مؤسسة للترقية العقارية، بسنة حبس نافذ، وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم.

كما فرضت المحكمة، تعويض على محمد حمري، بقيمة 10 ملايين سنتيم، لفائدة المستفيدين عن تهمة النصب وتلقي مبالغ تسبيقية قبل توقيع عقد البيع.

وجاءت هذه القضية، بعد شكوى تقدم بها أزيد من 30 مستفيد من سكن ترقوي مدعم ببلدية الحمادنة، بعدما فرض عليهم محمد حمري، مبالغ إضافية غير مبررة نظير الحصول على سكناتهم.