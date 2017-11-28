أدانت محكمة سطيف، رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار بـ 5سنوات نافذة اليوم الثلاثاء، بسبب تورطه في قضية التعاونية العقارية أم الحياة.

كما ألزمت محكمة سطيف، رئيس الوفاق السطايفي بغرامة مالية قدرت بمليار سنتيم، بينما برأت مسير الفريق رشيد جرودي.

وفي تفاصيل القضية، أقدم حمّار على الإستيلاء على أموال التعاضدية العقارية أم الحياة.

وذلك بالتلاعب بأراضي بلغت مساحاتها 4 هكتارات، دون سند قانوني.

وكانت عمليات التسديد بعد بيع الأراضي، تتم بسندات ممضية من قبل حمّار.

كما تمت متابعة 15 شخصا آخرا بنفس التهمة.