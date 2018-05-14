إدانة راق متهم بقتل امراة خلال جلسة رقية بالحبس غير النافد في سكيكدة  

أيدت اليوم، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في حق راقي يدعى (أ. ح)،

المقدر بعام حبس موقوف التنفيذ، بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار،

ومخالفة اتخاذ مهنة العرافة، والتنبؤ بالغيب راحت ضحيتها سيدة تدعى (م.ح) من مدينة الحروش.

القضية تعود الى 4 سبتمبر 2017 الفارط عندما توجه المتهم إلى منزل الضحية، من أجل رقية ابنة أختها

ولما شرع في قراءة القرآن، أصيبت الضحية بحالة من الهستيريا نظرا لكونها مصابة بمس من الجان،

فقرر الراقي حينها رقيتها وقام بوضع يديه في رقبة الضحية على أساس أنه يقوم بخنق الجن،

لكن ما هي إلا لحظات حتى شاهد عائلتها الدم والرغوة تخرج من فمها لتفارق الحياة بين يدي الراقي رغم تحذير افراد العائلة.

أثناء المحاكمة، نفى المتهم في قضية الحال مانسب اليه وصرح بأنه حاول تقديم المساعدة للضحية،

التي أصيبت بحالة هستيرية فور سماعها للقران وأضاف بأن الجن الذي يسكنها هو من قتلها.