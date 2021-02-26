إدانة سائق “السيمي” المتهور بعامين حبسا نافذا

أدانت محكمة الدار البيضاء اليوم الجمعة، سائق الشاحنة المتهور بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 10 مليون سنتيم.

ووجهت لسائق الشاحنة، تهمة تعريض حياة الغير للخطر بروعنته وعدم أخذه لاحتياطاته وارتكاب مناورة خطيرة ومحاولةالفرار من المسؤولية الجزائية والمدنية.

كما قرر قاضي الجلسة تعليق رخصة سياقة سائق الشاحنة لمدة سنة كاملة، وقد تم ايداع المتهم الحبس مباشرة من محكمة الدار البيضاء.

وكان سائق الشاحنة ذات مقطورة قد تسبب في حادث مرور بحي زرهوني مختار، اثر مناورةخطيرة قام بها.

وانتشر فيديو المناورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، وأثار سخط الجزائريين.