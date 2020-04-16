إدانة شاب بعام حبسا نافذا على خلفية نشره لأخبار مغلوطة حول وباء كورونا ببسكرة

قضت محكمة الجنح بمحكمة بسكرة بإدانة شاب بعام حبس نافذ على خلفية نشره لأخبار من شأنها المساس بسكينة المواطنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية تتعلق بمعلومات مغلوطة حول وفاة عدد كبير جراء وباء كورونا بالبليدة.

وكشف بيان صادر عن محكمة بسكرة تحوز النهار أون لاين نسخة منه ، أنه و بتاريخ 15/04/2020 تم تقديم أمام نيابة المحكمة شاب 29 سنة على خلفية متابعته بموجب اجراءات المثول الفوري بجنحة عرض لانظار الجمهور و العرض بغرض الدعاية لمنشور من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 96 من قانون العقوبات.

و اضاف البيان أن المتهم صدر في حقه عقوبة عام حبس مع أمر بالايداع للحبس أثناء الجلسة.

ووفقا لذات البيان، فإن المتابع جاء في صفحته التي هي تتبع قروب بأن لديه معلومات مؤكدة من مصادر مطلعة داخل مستشفى البليدة بأنه توجد 600 حالة وفاة مشيرا في صفحته الى تغاضي وسائل الاعلام المختلفة عن هذا الخبر.

وتعد القضية الاولى من نوعها التي تعالج من قبل مصالح الامن لوضع حد لبعض الصفحات التي تنشر أخبار كاذبة تساهم بشكل كبير في خلق ذعر وسط المواطنين.