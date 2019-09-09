إدانة شفيق عبد الكريم بـ3 سنوات ونصف سجنا بتهم تتعلق بالجريمة الالكترونية

أدانت مساء أمس الأحد،محكمة الجنح بتبسة المتهم شفيق عبد الكريم بـ3 سنوات ونصف،حبسا نافذا،بعد تورطه في 7 قضايا تتعلق،بالجريمة الالكترونية.

بالإضافة إلى الضرب والاعتداء على أعوان القوة العمومية، والتحطيم العمدي لملك الدولة، وإهانة هيئة نظامية والتحريض على العصيان.

ويعتبر المتهم، ناشطا مثيرا للجدل من خلال انتهاجه أسلوب السب والتطرف في إعطاء أرائه المسيئة للأشخاص ومؤسسات الدولة.

وتم توقيف الجاني،من طرف فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية،بمديرية الأمن الولائي،عقب قيامه بالاعتداء جسديا على شرطيين تابعين للأمن الحضري.

وحاول المتهم، مقاومة الفرقة الذين تدخلوا فور إخطارهم متجاوزا الأمر إلى قيامه بتحطيم المرآة الخارجية للمركبة رباعية الدفع.

وبعد تحويله بتعليمة نيابية إلى مقر الأمن الولائي، تبيّن أنه محل عدة شكاوى من طرف مواطنين ومؤسسات عمومية.

وتم تقديم الجاني، أمام وكيل الجمهورية الذي أحال ملفه أمام محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.

وفي الأخير، تم إدانته بـ3 سنوات سجن في انتظار مثوله للمحاكمة في قضايا أخرى.

وتتعلق بالقذف والتشهير مسجلة على مستوى محكمة بئر مراد رايس عند كان مقيما في السعودية.