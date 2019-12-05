إدانة عالمية وإفريقية جديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الجزائر

أدانت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وفي بيان لها شجبت الرابطة التدخل البرلمان الاوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، التي على مقربية من إنتخابات رئاسية حاسمة.

وقالت الرابطة ان ما تشهده الجزائر من حراك شعبي هو قمة في الديموقراطية وحرية التعبير.

وأردفت الرابطة في بيانها أن رئاسيات 12 ديسمبر الجاري ستفضي لدولة القانون والحريات في الجزائر، التي يعيش شعبها اسمى معاني الحرية التعبير من خلال حراكه الشعبي الذي جاء سليما من أول يوم.

ودعت الرابطة جميع الجزائريين الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تعتبر المخرج الوحيد من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.