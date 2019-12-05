عاجل

إدانة عالمية وإفريقية جديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الجزائر

الوطني
  • -
  • 0
إدانة عالمية وإفريقية جديدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الجزائر
بقلم مصطفى.ق

أدانت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وفي بيان لها شجبت الرابطة التدخل البرلمان الاوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، التي على مقربية من إنتخابات رئاسية حاسمة.

وقالت الرابطة ان ما تشهده الجزائر من حراك شعبي هو قمة في الديموقراطية وحرية التعبير.

وأردفت الرابطة في بيانها أن رئاسيات 12 ديسمبر الجاري ستفضي لدولة القانون والحريات في الجزائر، التي يعيش شعبها اسمى معاني الحرية التعبير من خلال حراكه الشعبي الذي جاء سليما من أول يوم.

ودعت الرابطة جميع الجزائريين الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تعتبر المخرج الوحيد من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736952

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com