إدانة عدد من مسربي مواضيع وأجوبة “الباك” بخميس مليانة وعين الدفلى

أدانت محكمة خميس مليانة وعين الدفلى، عددا من الأشخاص المتورطين في تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات “الباك” بإستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وحسب بيان محكمة خميس مليانة، فلقد تمت ادانة المسميتان (م.ف.ز) و(ز.س) بسنة حبس نافذة و100 الف دينار جزائري غرامة نافذة في قضية تتعلق بحالة غش مسجلة على مستوى مركز الامتحان ببلدية سيدي لخضر.

كما ادانت نفس المحكمة (أ.ك) بعام حبس نافذ و100 الف دينار اثر تسريبها اسئلة واجوبة اللغة العربية اثناء سريان الامتحان.

وأدانت محكمة عين الدفلى المسماة (ب.أ) بـ 18 شهر نافذ و100 الف دج غرامة نافذة في قضية غش بثانوية بوشارب الطاهر ببلدية بوراشد.

كما ادانت نفس المحكمة المسماة (م.ن) بعام حبس و 20 مليون سنتيم غرامة لمسربة لموضوع التاريخ و الجغرافيا فيما اجل الحكم في قضية تسريب اخرى لنفس الموضوع.